Exposição, feiras, cinema gratuito e teatro: veja como aproveitar o fim de semana em Rio Branco

O final de semana chegou e você ainda não sabe para onde você pode ir, com segurança e obedecendo o distanciamento social? Neste dia 21 e 22 de agosto, a Contilnet separou as melhores atrações culturais na capital acreana para se divertir e sem gastar nada.

A bruxinha que era boa – 21 de agosto

A Cia de Teatro Expressão apresenta a peça teatral ‘A bruxinha que era boa’, às 17h30, no Teatro Hélio de Melo, a convite da II Semana do Teatro, realizada pela Federação de Teatro do Acre (Fetac). As vagas são limitadas e a produção do evento optou pelo sistema de agendamento de lugares, devido às restrições de Covid-19. Entre em contato com o número (68) 99907-3259.

Sinopse: A peça conta a história de Ângela, uma bruxinha diferente das outras que frequentam a Escola de Maldades da Floresta e que estão sendo preparadas para serem as piores bruxas. Elas serão avaliadas pelo bruxo mais malvado da floresta, que escolherá a pior bruxinha de todas e a premiará com a tão sonhada vassoura a jato. Porém, nem todos os ensinamentos ajudam a bruxinha Ângela a ser uma excelente aluna, e como castigo ela é presa na Torre de Piche.

Cinema na Beira do Rio: Filme “Retablo (2017) – 21 de agosto

Para dar continuidade ao projeto Cinema na Beira do Rio, será exibido neste sábado (21), o filme peruano “Retablo” (2017), dirigido por Álvaro Delgado-Aparicio. A projeção será às 18h, no Calçadão da Gameleira, em frente ao Cine Teatro Recreio.

O filme, não recomendado para menores de 16 anos, conta a história de um menino de 14 anos chamado Segundo, que após um segredo pai ser revelado, enfrenta a dura realidade de uma sociedade extremamente religiosa e conservadora.

‘Nós: Um ensaio antes que tudo acabe’ – 21 de agosto

Na noite de sábado, o Grupo Candeeiro apresenta a peça teatral ‘Nós: um ensaio antes que tudo acabe’, às 19h30, na Usina João Donato, em Rio Branco. A entrada para o espetáculo é gratuita. A produção foi financiada pelo Fundo Estadual de Cultura, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM).

Sinopse: Dois atores se reúnem para montar um espetáculo, mas durante o processo de criação e jogados no meio de uma crise sanitária, começam a discutir seu papel na sociedade e o jogo sujo da política para se manter no poder, mesmo que para isso seja necessário sacrificar vidas.

Circuito Universo – 21 e 22 de agosto

Neste final de semana, das 16h às 20h, dez lojas e marcas acreanas participarão da primeira minifeira de 2021 promovida pela loja colaborativa Universo 68, com música ao vivo e palco aberto, artesanatos, comidas, plantas, cosméticos, vestuários e muito mais. Com capacidade reduzida, tendo em vista as medidas de segurança contra a Covid-19, o evento ocorre ao ar livre no estacionamento da galeria ao lado do Horto Florestal.

(A)gosto Delas – 21 e 22 de agosto

Neste final de semana, a exposição (A)gosto Delas continua aberta para visitação no Memorial dos Autonomistas, das 16h às 20h. A exposição traz visibilidade para as mulheres no cenário artístico-cultural do Acre e dá oportunidade a 23 artistas compartilharem experiências e vivências através da arte.

Algumas das formas de arte que estão na exposição são música, fotografia, escultura, pintura, bordado e string art, técnica que consiste em passar a linha em pregos para formar um desenho, além de exposições interativas.