Filho de Tom Hanks diz acreditar mais em óvnis que na vacina para Covid-19

O ator e músico americano Chester Marlon Hanks, ou Chet Hanks, de 31 anos, filho do célebre ator Tom Hanks e da atriz e cantora Rita Wilson, publicou um vídeo na última terça (10/8) em seu perfil do Instagram afirmando que há mais evidências da existência de óvnis do que da eficácia da vacina contra Covid-19.

“PSA (public service announcement ou anúncio público) super importante, caras, vamos resolver isso juntos”, diz o artista no post que acompanha a gravação na rede social. Leia a matéria completa em METRÓPOLES, clique AQUI!