FOTOS: De Anitta a ex-paquita, veja famosas que fizeram tatuagem anal

Diversas famosas já declararam que aderiram a famosa “Tatuagem anal”. Seja para chamar atenção ou por puro entusiasmo, a escolha virou febre entre várias celebridades em todo o Brasil e sempre agita a Web. As informações são do Portal IG.

Anitta

No mês de fevereiro, a cantora Anitta levou os fãs à loucura após anunciar que faria a famosa tatuagem. Depois de várias especulações sobre o que seria tatuado, e até uma suposta foto do desenho viralizar na Web, ela contou que na verdade escreveu a frase “I Luv You” (Eu Te Amo, em portugues).

Gracyanne Barbosa

A musa fitness Gracyanne Barbosa também entrou na onda da tatuagem no ânus. O desenho foi feito em homenagem ao marido, o cantor Belo. Mas, ela mesmo já disse que a tatuagem foi feita antes de virar moda entre as famosas. Ela chegou a exibir a foto, em 2019, no Instagram.

Cátia Paganote

A ex-paquita Cátia Paganote, que foi símbolo sexual nos anos 90, também fez a tatuagem no início de 2021. Ela já disse que desenhou um coração da região íntima e escreveu a palavra “Love” (Amor, em portugues).

Amanda Souza

A modelo Amanda Souza confirmou que aderiu a moda da tatuagem anal este mês de agosto. Nas redes sociais, ela revelou aos fãs que sua inspiração foi a cantora Anitta. No entanto, a modelo não contou qual desenho fez.

Suzy Cortez

A modelo que causou na edição 2021 do concurso “Miss Bumbum” também possui a tatuagem no ânus. No Twitter, ela contou que a tatuagem é uma homenagem ao jogador Messi. Porém, fez mistério sobre qual desenho foi feito.