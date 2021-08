Fundhacre e Hemoacre realizam campanha de doação de sangue

Enfrentar lutas como o câncer e anemias severas traz um desgaste emocional impactante na vida de qualquer um. Pessoas nessas condições dependem com maior frequência de bolsas de sangue, e por isso a Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) e o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) iniciaram na manhã desta terça-feira, 17, uma campanha para captar doadores que se estenderá até a quinta-feira, 19, das 8 às 12h, em Rio Branco.

No Acre, o banco de sangue está com um estoque reduzido, e para a situação não ficar crítica, o Hemoacre precisa de muitas doações, de todos os tipos de sangue.

A doação de sangue será realizada na biblioteca da Fundhacre, próximo ao Centro de Infectologia Charles Mérieux.

De acordo com o presidente da instituição, João Paulo Silva, a campanha foi projetada por meio de diálogos entre as equipes, que decidiram envolver todos os servidores da unidade. “Vamos nos unir para reestabelecer um nível adequado de bolsas de sangue no Hemoacre e ajudar muitos acreanos que precisam desse líquido que salva vidas, o que é um gesto de amor genuíno”, disse.

Doe Sangue e dê a chance de alguém continuar planejando um futuro, e acreditando na alteridade humana, isto é, na condição de “fazer o bem sem olhar a quem”.

“A campanha faz parte do projeto de captação hospitalar do Hemocentro, que se volta para profissionais, familiares e comunidade geral. É preciso manter o estoque de hemocomponentes satisfatório. A responsabilidade precisa ser compartilhada, o hemocentro de Rio Branco precisa de todos nós, contamos com a participação de todos”, disse a enfermeira do Hemoacre, Quésia Nogueira.

Doe Sangue

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos e pesar no mínimo 50 kg. Deve-se apresentar documento original com foto emitido por órgão oficial e válido em território nacional.