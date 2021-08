Gaby Amarantos afirma que não precisa de homem para chegar ao orgasmo

Gaby Amarantos, cantora, concedeu uma entrevista ao podcast da revista Marie Claire e falou sobre sexo. A artista afirmou que não precisa de um homem para chegar ao tão sonhado orgasmo feminino.

“Não preciso necessariamente de um parceiro para chegar ao orgasmo”, comentou. A cantora confessou que ganhou presentinhos eróticos do atual marido inglês, Gareth Jones, por ele ser um homem de cabeça aberta, mas quando tinha relacionamento com brasileiro, as coisas não eram bem assim.