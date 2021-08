Galvez mostra eficiência contra o Vasco e fica perto da vaga no returno

Num jogo acirrado pela sétima rodada do Campeonato Acreano 2021, ocorrido na noite desta quarta-feira (25), no estádio Arena da Floresta, o Imperador Galvez conseguiu superar o Vasco da Gama por 3 a 1, resultado esse que praticamente garantiu ao clube imperialista uma vaga no returno da competição.

Os gols da partida foram marcados por Giovani Silva, aos 15 minutos, a favor do Imperador Galvez.

O Vasco da Gama pressionou e deixou tudo igual ainda no primeiro tempo, aos 42 minutos, através de um desvio de cabeça do atacante Alemão.

Na etapa complementar de partida, o jogo seguiu com o Almirante buscando mais o gol, mas o Imperador Galvez mostrou eficiência e marcou duas vezes.

Giovani Silva, após ótima jogada do lateral esquerdo Giovani, escorou a bola para a rede vascaína, aos 22 minutos. O terceiro gol imperialista foi anotado pelo zagueiro Frank, aos 48 minutos.

Como fica

Com a vitória sobre o Almirante, o Imperador Galvez chegou aos 13 pontos na tabela de classificação, consolidando a terceira posição. Por outro lado, o Vasco da Gama segue na sétima colocação, com sete pontos ganhos e seis jogos disputados.

Próximos jogos

O penúltimo compromisso do Imperador Galvez no primeiro turno do Campeonato Acreano 2021 será contra o Atlético Acreano.

O confronto está agendado para o dia 1º de setembro, às 19h, no estádio Arena da Floresta.

Já o Vasco da Gama retorna a campo no próximo sábado (28) para medir forças contra o Andirá. O duelo ocorre no estádio Arena da Floresta, a partir das 15h.

Classificação

1º) Atlético Acreano ……..16 pts

2º) Humaitá……………………14 pts

3º) Galvez………………………12 pts

4º) Rio Branco FC……………08 pts

5º) São Francisco….……….08 pts

6º) Náuas…………………………08 pts

7º) Vasco da Gama……………07 pts

8º) Andirá EC…………………..03 pts

9º) Plácido de Castro…………03 pts