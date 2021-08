Galvez pega o Vasco mirando permanência no G-4

Na terceira posição na tabela de classificação do Campeonato Acreano 2021, o Imperador Galvez tem jogo importantíssimo nesta quarta-feira (25) contra o Vasco da Gama.

O time imperialista soma 10 pontos e uma vitória diante do Almirante coloca o time em condições de brigar pelo título do primeiro turno.

O confronto será conduzido pelo árbitro Jackson Rodrigues, assistido por Antônio Ecídio e Verônica Severino. O duelo começa a partir das 19h, no estádio Arena da Floresta.

O técnico imperialista Célio Ivan para o compromisso não poderá contar com o meia Gordo, assim como o atacante Alesson, artilheiro do estadual com cinco gols. Os dois jogadores estão entregues ao departamento médico

O técnico Célio Ivan fez os últimos ajustes na equipe na tarde desta terça-feira (24), no CT Forte Imperador. O meia Geovani Silva deve ser a primeira opção para o meio-campo e Mateus Esquerdinha deve ficar como opção.

No ataque, a expectativa será pela entrada do atacante Wanderson Jordão para o lugar de Alesson.

O Imperador Galvez deve entrar em campo com a seguinte formação: Rander; Raylson, Jô, João Marcus e Giovani; Palhinha, Weverton e Geovani Silva (Mateus Esquerdinha); Radames, Felipinho e Matheus Nego (Wanderson Jordão).

Vasco da Gama terá baixas

O Vasco da Gama, após uma semana conturbada com a saída do técnico Oziel Moreira, joga suas últimas fichas na busca de uma vaga no G-4 do Campeonato Acreano 2021.

O técnico Daniel Soares busca motivar os jogadores nesta reta final de primeiro turno para beliscar uma vaga no G-4, mas não será nada fácil.

O meia-atacante Thiago Moreira e o lateral esquerdo Sid serão desfalques certo. Os dois atletas deixaram a agremiação com a saída do técnico Oziel Moreira.