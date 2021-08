Gladson deixa mais de R$ 12 milhões em investimentos para Feijó

“É o Governo do Acre melhorando a vida das pessoas”, disse, neste sábado (21), o governador Gladson Cameli sobre um vídeo publicado em suas redes sociais, mostrado investimentos estaduais no município e Feijó, durante sua última passagem por ali. “Muitos investimentos para o município de Feijó. Na educação, infra estrutura e educação profissional, que somam mais de R$ 12 milhões”, revelou o governador.

Gladson Cameli também falou sua visita ao hospital regional. “Fomos ali para agradecer a toda equipe que atuou no mutirão de cirurgias que atendeu 58 pessoas, sendo 7 cirurgias e 44 consultas com especialistas””, contou.

Mas, segundo o governador, o grande momento de sua visita ao município deu-se no quilômetro 15 do Weber, uma estrada que liga Feijó à cidade amazonense de Envira. “Fui recebido por dezenas de produtores que foram contemplados com a reabertura de uma ramal que há cinco anos, por causa das péssimas condições, deixava os mais de duzentos moradores isolados durante o inverno”, revelou.

“Assinamos a ordem de serviço para a construção do Centro de eventos de Feijó, projeto orçado em R$ 8 milhões. E também entregamos kits para escolas e autorizamos a construção de uma quadra poliesportiva na escola Nanzio Magalhães, no valor de R$ 410 mil e entregamos três ônibus escolares para o transporte de estudantes na zona rural. Os veículos custaram R$ 410 mil, além de autorizarmos a reforma de sete escolas rurais.