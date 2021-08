Gladson toma 2ª dose da vacina contra covid e diz que AC tem imunizantes quase vencendo: “Vacinem-se”

O governador Gladson Cameli aproveitou uma agenda em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, nesta quinta-feira (13), para tomar a segunda dose da vacina contra covid-19.

Na ocasião, Gladson fez um apelo à população e disse que um lote com os imunizantes deve vencer no próximo dia 20 agosto.

“Aproveito para conclamar a todos os acreanos que venham tomar a segunda dose da sua vacina”, comentou.

“Temos um lote que vencerá no dia 20 de agosto e não podemos deixar essas vacinas perderem seu prazo de validade. Precisamos vacinar o máximo de pessoas para virarmos essa página e conto com todos vocês para que isso aconteça. O importante sempre será a vida”, concluiu.