Gol do Pet aos 43: Diego brinca com título sub-17 brasileiro do Flamengo

O Flamengo goleou o Vasco por 4 x 1 e se sagrou bicampeão do Campeonato Brasileiro Sub-17.

Petterson, conhecido como Pet, marcou um gol aos 43 do 2º tempo, lembrando outro Pet famoso, que também fez um gol do título aos 43 da etapa complementar.

Diego Ribas, da equipe principal, fez questão de relembrar o feito de Petkovic, em 2001, que garantiu o tri estadual com um golaço de falta.

Pet, aos 43. Parabéns pelo título brasileiro, garotada! #GarotosDoNinho — Diego Ribas (@ribasdiego10) August 17, 2021

O gol de Pet foi decisivo nesta segunda (16/8) porque o Flamengo havia perdido o jogo da ida por 3 x 1. Com 3 x 0 no placar, o Vasco conseguiu empatar, até os 43 do 2º tempo, quando o jovem fez o gol que garantiu a taça.