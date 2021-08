Grêmio x Flamengo: onde assistir, horário e escalações

Com 51 pontos, o Grêmio vem de derrota para o arquirrival Internacional e precisa voltar a vencer para ainda sonhar com título do certame. O time teve uma baixa: o zagueiro Geromel se lesionou contra o Colorado de fica de fora da partida desta quinta.

No Flamengo, a novidade fica por conta da volta de Bruno Henrique. O atacante cumpriu suspensão e retorna ao comando de ataque do rubro-negro. Uma vitória contra o Grêmio pode levar o Flamengo à segunda posição do Brasileirão. Veja as informações da partida:

Ficha Técnica:

Escalações (prováveis):

Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Lucas Silva, Alisson e Jean Pyerre; Pepê e Diego Souza. Técnico Renato Portaluppi

Flamengo: Hugo Souza; Isla, Willian Arão, Gustabo Henrique e Filipe Luís: Gerson, Diego, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabriel. Técnico: Rogério Ceni

Data: Quinta-feira (28/1)

Horário: 20h

Local: Arena do Grêmio

Transmissão: Premiere