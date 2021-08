Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira

Para começar bem a semana

Data estelar: Vênus e Netuno em oposição; Lua Vazia das 9h24 até 11h57, quando ingressa em Virgem

Observa o período de Lua Vazia para não estragar as boas chances de progresso desta semana útil ao tomar atitudes precipitadas, ou vomitando teu nervosismo sobre as pessoas, sem necessidade alguma, porque nem sequer alívio isso traria. Exorciza a saudade de um suposto passado onde tudo era melhor, porque essa é uma fantasia, o melhor não é o que viveste, mas o que ainda tens para experimentar pela frente.

Então, te apruma, coloca a cabeça no lugar, preserva teu coração sereno dentro do possível e, com alegria, te lança à aventura de viver, a qual por vezes te parece um castigo a te atormentar, mas que, sob uma ótica equânime não terias alternativa a não ser e amar com toda a intensidade de teu coração, pela sua beleza e magnificência.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As potencialidades deste momento são múltiplas e diversificadas, e isso pode criar muita distração. É melhor não perder o foco do que possa ser feito de imediato, porque é por aí que as coisas encontrarão o rumo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Fazer o que lhe dá na telha brinda com um prazer inigualável, porém, como tudo na vida, há um preço a pagar, especialmente se o ato de impor sua vontade se fundamenta em fantasias que só satisfariam a você.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Você encontra a oportunidade de colocar ponto final em alguma questão de sua escolha. Para isso, você precisa ir além do tormento das dúvidas sobre qual seja a melhor ação. O assunto é agir, e ponto final. Nada mais.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Reuniões podem colocar as coisas em claro, porém, isso não será suficiente. É preciso entrar em ação para que tudo que seja combinado nas reuniões se transforme em prática e, assim, o jogo vire ao seu favor. Aí sim.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Use os recursos disponíveis para se dar algum prazer, mas não só isso, também invista em assuntos cujos resultados possam ser desfrutados a longo prazo. Nem sempre o prazer imediato é o melhor investimento. Pense nisso.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O nervosismo há de se transformar em ação, porque mesmo que essa seja impulsiva, precipitada e desengonçada, ainda assim será melhor do que você deixar esse nervosismo comer suas entranhas. Liberte essa energia, aja!

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Não há muito que você possa fazer neste momento, a não ser usar sua imaginação para continuar lapidando as visões do que sua alma pretende realizar nos próximos anos. Aproxime essa realidade através da imaginação.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Mesmo que você não aprecie as pessoas que fazem parte do seu caminho atual, elas são imprescindíveis para seus planos. Portanto, o melhor a fazer é se aproximar a elas e estabelecer laços cordiais de cooperação.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Aquilo que fizer seu coração arder de vontade de realizar é o motivo principal que há de orientar todas as ações que você empreender hoje. Por isso, em primeiro lugar, procure identificar aonde aponta esse ardor.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Suas razões podem ser poderosas e brilhantes, mas precisam ser misturadas às outras razões, que contradizem suas afirmações. Pontos de vista são apenas isso, pontos de vista; enquanto isso, a realidade é maior.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Lindos sonhos continuarão sendo apenas isso, lindos sonhos, se você não se atrever a tomar algumas iniciativas práticas para os aproximar da realidade. Mesmo que de forma desengonçada, procure entrar em ação.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Definições são essenciais, mesmo que temporárias, porque sem elas você não tem como fazer quaisquer planejamentos nem muito menos organizar seu tempo. Defina o que puder, exija definições de quem estiver disponível.