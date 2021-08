Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Seus planos são bons, mas os planos que a vida tem para você são muito melhores, e encontram, neste momento, a chance de se apresentarem com clareza, para que você acople suas necessidades pessoais a esses. Em frente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O equilíbrio entre seus desejos e as necessidades que precisam ser supridas em nome do bem comum, nada mais importante do que você executar todas as ações que resultem nisso. Agora é um momento de equilíbrio.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O cenário não poderia ser melhor para você acelerar o curso de seus projetos, os quais não precisam ser grandiosos nem tampouco pequenos, apenas seus, com sua marca registrada, resultado de sua inteligência.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Da imaginação à ação, este é o movimento disponível e que, se você se acoplar a ele, perceberá resultados maiores dos que normalmente aconteceriam. Aproveitar ou não, tudo depende do grau de atrevimento. É assim.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Neste momento sagrado, pelo qual flui tamanha energia de vida através de sua presença, é importante você se concentrar nos objetivos mais práticos possíveis, uns que possam ser realizados com mínimo esforço.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Se não houvesse tensões, as pessoas continuariam acomodadas e nunca se atreveriam a colocar as cartas sobre a mesa, fazendo os ajustes de conta pertinentes. Este é um daqueles momentos em que isso pode ser feito.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Dentro do possível, e com a alma limitada pelos temores naturais de sua humanidade, procure se entregar e aceitar que não estar no domínio da situação possa ser algo auspicioso também. Siga em frente e observe os resultados.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Cuide de si, porém, também cuide das pessoas que fazem parte de seu círculo de influência, porque de nada adiantaria você estar bem enquanto essas pessoas passam por dificuldades. Há tempo para tudo, aproveite.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Você sente e pressente que o momento é agora, mas ao mesmo tempo reconhece que para você fazer o que pretende, muitos melindres aconteceriam, porque as pessoas se sentiriam passadas para trás. Há de haver equilíbrio.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Nada de descanso neste domingo, a não ser que você consiga descansar no meio das tensões que circulam através dos relacionamentos cotidianos. Esse cenário é bom, porque é sobre as tensões que se tomam as decisões.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Nada deixe ao acaso, porque dessa vez você está diante da possibilidade de assegurar algo que lhe interessa, mas que precisa ser tratado com o devido cuidado e atenção. Suas resoluções se transformam em ação.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Aproveite este momento intenso para fazer os ajustes de conta com as pessoas significativas de sua vida. Esses ajustes hão de ser elaborados dentro de margens de harmonia e pautados pela necessidade da boa convivência.