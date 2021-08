Imperador Galvez encara o Andirá querendo entrar no G-4

Galvez e Andirá fazem o jogo de abertura da rodada dupla do Campeonato Acreano desta quarta-feira (11), a partir das 17h. O duelo será realizado no estádio Arena da Floresta e só a vitória interessa aos dois clubes.

O Imperador Galvez chega para a partida vindo de um empate com sabor de vitória diante do Fast Club-AM por 2 a 2, em jogo válido pela fase de grupos da Série D.

O técnico Célio Ivan para o confronto contra o Morcego poderá contar com o reforço do zagueiro João Marcus para atuar ao lado de Jô. O meia-atacante Felipinho, que não atuou contra o Fast, deve aparecer entre os relacionados para a partida desta quarta-feira.

O técnico Célio Ivan sabe da importância de uma vitória diante do Morcego para o clube entrar no G-4 do estadual e vai colocar em campo força máxima.

O meia Gordo, recém-contratado, aguarda pela presença do seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, para reforçar o Imperador.

Ciente da situação da equipe na tabela de classificação, o volante Weverton comentou que o pensamento da equipe é somar os três pontos contra o Andirá, apesar do respeito ao adversário.

“Temos que impor nosso ritmo e colocarmos em prática as orientações do professor Célio Ivan para arrancarmos mais uma vitória no estadual e entrarmos no G-4”, disse Weverton.

Caçapa tem uma dúvida no Morcego

No Morcego, o técnico Pedro Caçapa continua apenas com uma dúvida no 11 inicial. O volante Guilherme, que deixou a derrota para o Rio Branco com um corte na orelha, precisou levar cinco pontos no local e vai ser avaliado pelo departamento médico para confirmar escalação entre os titulares.

O provável time para encarar o Imperador será: Babau, Bruno, Jonatan, Anderson, Guilherme, Jeferson, Daniel, Weslley, Vinícius e Jonh.