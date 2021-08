Jair Bolsonaro faz nova motociata em Brasília no Dia dos Pais

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) promoveu uma nova motociata com apoiadores neste domingo (08), pela segunda vez, em Brasília. Este é o oitavo passeio convocado pelo presidente e por sua base de apoio nas redes sociais.

Após unir-se à concentração feita em frente ao Palácio do Planalto por volta das 10 horas, o presidente conversou e tirou fotos com alguns presentes. Ele estava acompanhado do ministro do Turismo, Gilson Machado. Como visto nos outros passeios do gênero, Bolsonaro não utilizava máscara, assim como uma parte dos presentes.

Logo depois, deu-se início a um percurso de cerca de 32 km, que passou pelas regiões de Taguatinga, Ceilândia e retornou direto a Brasília. Não houve divulgação oficial sobre quantas motos estiveram presentes no ato.

No sábado, o presidente havia feito outra edição do passeio em Florianópolis, capital de Santa Catarina. Como de costume, houve um discurso feito ao final do trajeto aos apoiadores presentes, no qual Bolsonaro voltou a atacar os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca do sistema eleitoral.

Neste domingo de Dia dos Pais, no entanto, Bolsonaro não fez seu discurso de encerramento e seguiu direto para o Palácio do Planalto. A primeira motociata na capital federal também foi realizada em uma data comemorativa – na ocasião, era Dia das Mães.