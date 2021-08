Jenilson visita a produtores de café em Mâncio Lima: “Vamos fortalecer o setor produtivo no Acre”

O deputado estadual Jenilson Leite (PSB) esteve na zona rural de Mâncio Lima, visitando os produtores familiares que trabalham com plantações de café. O deputado estava acompanhado do ex-deputado federal César Messias.

Jenilson veio ao município conhecer a plantação de café clonal do amigo e deputado Jonas Lima. Jenilson também esteve na residência do Romualdo Marques, agricultor familiar, que produz café e melancia.

Além de plantar café, Romualdo tem um viveiro de mudas. Junto com a família, o produtor criou o ” Café do Vô Raimundo “, que garante o sustento da família.

O pré-candidato também visitou o Fredinho, que tem plantado duas hectares de café e uma de melancia. “Num hectare de terra, plantei dois mil pés de melancia. Vou conseguir uma renda de 30 mil reais”, conta Fredinho.

No município de Mâncio Lima, a cultura do café tem melhorado a vida de dezenas de produtores. Ao todo são setenta agricultores que apostaram no plantio de café e lucram em média 50 mil reais anual, como relataram.

Para o deputado Jenilson Leite, que também é técnico agrícola, o fortalecimento do setor produtivo, baseado nas culturas permanente, é fundamental para o desenvolvimento do Acre. ” Em Mâncio Lima temos o exemplo de que um dos caminhos para alavancar o desenvolvimento do Acre é investir no setor produtivo, com o cultivo de culturas permanente, isso melhora a renda das famílias, movimenta a economia local e teremos segurança alimentar na mesa da população. Para isso, temos que fomentar a produção, garantir o acesso para escoamento e a venda do produto”.

Em Mâncio Lima, além do plantio de café e melancia que abastece o mercado dos municípios vizinhos, o município também exporta toneladas de coco para Rio Branco.