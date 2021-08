Jornal: Messi lucra R$ 7,3 mi por semana e é jogador mais bem pago do mundo

Apesar de ter concordado em reduzir seu salário, Messi segue como o jogador de futebol mais bem pago do mundo. Segundo o jornal francês “L’Équipe”, o argentino lucra 1 milhão de libras por semana no PSG, o que representa cerca de R$ 7,3 milhões.

Pelo novo contrato com o clube francês, Messi jogará duas temporadas com um salário anual de mais de 54 milhões de libras. O salário corresponde a metade do que o atacante ganhava no Barcelona, mas ainda o mantém a frente dos demais jogadores do mundo.

