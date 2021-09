Lá vem hit! Anitta aceita convite de Pabllo Vittar para novo single

Pabllo Vittar revelou, em uma conversa com fãs no Twitter, que faria um convite para que Anitta participasse do novo álbum PV5. Ela só não esperava que a resposta seria imediata. Em um tweet, Anitta respondeu que aceita fazer parte do projeto.

As cantoras vão reeditar a parceria que deu certo na música Sua Cara – com mais de 500 milhões de visualizações no YouTube. Também na conversa online, Pabllo Vittar disse que planeja fazer outras músicas com Luísa Sonza e confirmou participação no álbum de remixes de Chromatica, produzido por Lady Gaga.