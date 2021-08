Mãe de Paulo Gustavo é consolada por Zezé Di Camargo e Luciano; vídeo emociona

Nos bastidores do Criança Esperança a emoção quase não deu para ser contida. Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo (1978-2021), se encontrou com Zezé Di Camargo e Luciano. Visivelmente emocionada, recebeu o carinho dos sertanejos, que a consolaram pela perda do filho.

Ao se referir à apresentação que faria a seguir no evento, realizado na noite de segunda-feira (23/8), ela disse: "Vai dar, ele merece que eu faça essa última homenagem a ele". Luciano completou: "Sempre. Vão ser muitas ainda".