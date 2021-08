Marcello Antony tem 5 filhos de mulheres diferentes e faz revelação sobre eles: “Vários tipos”

Marcello Antony foi um dos maiores galãs dos anos 2000, mas hoje está fora da Globo e com 56 anos de idade, morando há dois anos em Portugal. Apesar disso, ele vive bons momentos na vida pessoal.

Isso porque o ator tem nada menos que cinco filhos: o biológico, Lorenzo, os que foram adotados durante o casamento com a atriz Mônica Torres, Sthephanie e Francisco, e Lucas e Louis, filhos de sua atual esposa.

Em entrevista para a Rádio Kiss FM, Marcello declarou: “Tenho dois adotados, um biológico e dois enteados. São vários tipos de amor que, no fundo, é o mesmo amor. Não dá para mensurar”.

Sobre a adoção, confessou: “Foi instinto. Quando o Francisco chegou, o amor bateu na minha cara e ficou. Comecei a ver a vida de outra forma. Percebi que o jogo [da vida] não era só o meu ego, o meu umbigo e, sim, elástico”.

“Tinha que abranger outras situações de evolução. Muitos falam ‘quero adotar’, mas eu percebo uma vontade genuína em uns 30% das pessoas que dizem isso. A Stephanie veio com 5 anos. Hoje já é uma mulher de 21 e fala um inglês melhor que o português”, completou.

Já sobre sua nova vida no exterior, o ex-galã afirmou: “Vivo em Cascais. Dos atores que vivem aqui, tenho contato quase ninguém. Tenho contato com o Max Fercondini. Ele vive em um barco. Ele veleja”.

Recentemente, Marcello Antony fez um balanço da sua carreira em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, e falou sobre a mudança para Portugal;

Na época, o objetivo foi participar da novela Valor da vida, da TVI, acompanhado da mulher, Carolina, com quem está casado há dez anos, dos cinco filhos e do enteado. Ao fim do projeto, a opção foi permanecer na Europa.

“O termômetro são meus filhos. Eu ia ficar aqui por oito meses e optei por trazer todos. Matriculei na escola e, depois do ano letivo completo, perguntei para todo mundo: ‘Vamos continuar ou voltar?’. Todos eles quiseram ficar. Se quiserem voltar, a gente volta. Mas eles têm mais oportunidades aqui“, ponderou.

Confira: