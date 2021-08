Médico explica por que Tarcísio Meira foi intubado mesmo após duas doses da vacina e faz alerta: ‘Não acabou’

Nas últimas semanas, o Brasil tem acompanhado a evolução do quadro dos atores Tarcísio Meira e Glória Menezes.

O casal foi diagnosticado com Covid-19 e foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com o site R7, Glória vem evoluindo bem contra o vírus, já Tarcísio apresentou maiores complicações.

O ator precisou ser intubado e segue em acompanhamento pela equipe médica. Os idosos já haviam tomado as duas doses da vacina contra a Covid-19.

O fato do casal estar com a imunização completa gerou dúvidas em muitas pessoas. O geriatra Natan Chehter explicou quais são os motivos que podem levar às complicações da doença mesmo após as duas doses.

Segundo o médico, a idade avançada é um dos fatores que podem agravar a doença, além do fato de que nenhuma vacina é 100% eficaz contra o vírus. O profissional disse, ainda, que as variantes da Covid-19 também podem aumentar a gravidade e a infectividade da doença.

“O sistema imune dos idosos é mais lento em dar sua resposta, então o pico acontece, em geral, de forma retardada em relação aos jovens. Até o idoso conseguir fazer uma resposta mais eficaz demora um pouco mais de tempo“, explicou o médico. Chehter esclareceu que as medidas de segurança contra a doença devem ser mantidas mesmo após a imunização.

O médico deixou um alerta acerca da circulação do vírus e afirmou que “ainda não acabou“. No último domingo (8), um boletim médico sobre a saúde dos atores foi divulgado. Segundo o documento, Glória deverá receber alta médica nos próximos dias. Tarcísio segue intubado sem previsão de alta.