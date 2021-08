Menor de 17 anos é apreendido sob acusação de matar homem a terçadadas em Rodrigues Alves

As Polícias Militar e Civil apreenderam nesta segunda-feira, 23, o menor F.A.M, de 17 anos. Ele é acusado de matar à terçadadas na madrugada deste domingo, 22, Alex Parnaíba do Nascimento, 34 anos.

A vítima levou cortes nos braços, costelas e na cabeça, o que causou traumatismo crânio encefálico e demais lesões em outras partes do corpo.

De acordo com o delegado José Obetânio, o menor disse que durante uma bebedeira, Alex teria batido na sua cara, foi quando o adolescente partiu pra cima da vítima com um terçado.

Alex ainda chegou a ser socorrido pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos.

“O promotor da comarca foi informado sobre os fatos. As polícias, civil e militar estão à disposição para combater esses crimes e violências. Sabemos perfeitamente que esses bandidos são maliciosos, entretanto, o estado tem o papel de coibir a violência, combater o crime, colocando esses indivíduos à disposição do poder judiciário. É o é que vai acontecer no caso concreto”, esclareceu o delegado de Mâncio Lima e Rodrigues Alves, José Obetânio.

O crime teria ocorrido na frente da mulher e da filha da vítima.