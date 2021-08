Morando em Dubai, ex-vereador da Capital reclama que sente falta de farinha acreana

Morando em Dubai, nos Emirados Árabes, o técnico em artes marciais Rodrigo Pinto de Almeida Neto, filho do falecido governador Edmundo Pinto e ex-vereador em Rio Branco, deixou escapar, neste sábado (21), um sentimento que acomete praticamente todo acreano que mora fora: saudade da farinha de mandioca como parte das refeições.

Apesar da vida luxuosa num dos países mais ricos do mundo, onde é treinador de artes marciais do Exército e dos membros da guarda pessoal dos xeiques dirigentes da nação local, Rodrigo Pinto revelou que está com saudade da comida típica brasileira: bife acebolado, feijão e arroz, o que, aqui e ali, ele consegue comer porque sua família no Brasil consegue enviar os produtos para o outro lado do mundo. “Mas falta farinha”, reclamou.