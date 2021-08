Morre Adonay, conhecido como fotografo das celebridades

Será sepultado nesta terça-feira (24) em Rio Branco (AC) o fotógrafo Francisco Adonay Oliveira de Souza, falecido aos 58 anos, na noite de ontem, em casa, vítima e um câncer de fígado. Aposentado pela Polícia Civil, durante anos trabalhou fazendo fotografias para a política técnica do Instituto Médico Legal (IML). No entanto, nas horas vagas fazia fotografias de reuniões sociais, razão pela qual os colunistas da área o chamavam de o fotógrafo das celebridades.

Francisco Adonay era acreano e aprendeu o ofício com seu velho amigo “Ceará”, fotógrafo que marcou época na Capital com um pequeno estúdio localizado no Edifício Abrahim, no entro de Rio Branco. Trabalhou também para jornais impressos e era apontado por amigos como um ser humano alegre e de bem com a vida, até ser acometido pela doença.

Seu corpo está sendo velado na Funerária São João Batista, ao lado da TV Gazeta, na Avenida Antônio da Rocha Viana. O sepultamento deverá ocorrer às 16hs no Cemitério Morada da Paz.