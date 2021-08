Motociclista é arrastado por carro em grave acidente na BR-364

O grave acidente foi registrado no final da noite de domingo (01) na BR-364, próximo ao viaduto da Rua Três e Meio, bairro Floresta, em Porto Velho (RO).

De acordo com as informações obtidas pelo Rondoniaovivo, seguia a vítima no mesmo sentido em uma motocicleta Honda Pop, um carro modelo Polo e um Citroën C3, quando houve o acidente por circunstâncias que serão apuradas pela polícia.

Na colisão, o motociclista foi parar embaixo do carro Polo e acabou arrastado por cerca de 20 metros. Ele ficou inconsciente e com fraturas pelo corpo.

Populares e Socorristas do Samu usaram macacos de automóveis para levantar o carro Polo. A vítima foi retirada e levada às pressas ao hospital João Paulo II. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência.