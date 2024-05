Fluminense acerta a contratação de Thiago Silva

O Chelsea tem mais quatro compromissos até o dia 19 de maio, mas há chances de que Thiago seja liberado antes dessa data. Assim como foi com Marcelo, a ideia do Fluminense é apresentar o zagueiro no Maracanã.

Até que a assinatura aconteça, Fluminense e Thiago Silva não vão confirmar o acerto. Por isso, a esposa do jogador, Belle Silva, chegou a publicar vídeo em suas redes sociais nesta sexta dizendo que “não tem nada fechado”. As partes fizeram acordo para não comentar o assunto até o último jogo do Chelsea, por sinal de respeito, algo que o zagueiro pregou durante toda a negociação.

O Fluminense venceu a concorrência de clubes da Inglaterra e da Arábia Saudita para conseguir repatriar o jogador. O planejamento inicial era ter Thiago já em janeiro, mas o zagueiro cumpriu sua palavra e vai levar até o fim o vínculo com o Chelsea, no qual está desde 2020. Na segunda-feira, o atleta anunciou que não ficaria no clube inglês. A diretoria tricolor agiu e fez proposta para contratá-lo.