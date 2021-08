MP-AC investiga policiais penais que teriam usado veículo público para fins particulares

O Ministério Público do Acre (MPAC) publicou um procedimento preparatório nesta quinta-feira (12) para a apuração de suposto uso indevido de veículo público por policiais penais para fins particulares no Acre.

A notícia fato está em trâmite no órgão há mais de 90 dias, sendo necessário finalizar algumas diligências pendentes e/ou aprofundar as investigações para melhor apreciação dos dados apurados no procedimento.

A próxima etapa se trata da coleta de informações, depoimentos, certidões, perícias, etc.

O MPAC nomeou algumas servidoras para uma comissão que vai investigar a fundo o caso.

“Cumpridas estas medidas preliminares, voltem os autos conclusos para deliberação quanto à ratificação ou reinquirição das testemunhas ouvidas, visando evitar possível arguição de impedimento do Promotor de Justiça que colheu as declarações”, concluiu o documento.