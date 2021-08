Musa de site adulto, Ana Júlia revela desejo de gravar com Gusttavo Lima

Andressa Suita que se cuide! Apesar de, oficialmente, a influenciadora e modelo estar separada de Gusttavo Lima, eles ainda são, constantemente, flagrados juntos em diversas ocasiões, dando esperança aos fãs do casal de uma possível reconciliação.

Mas se depender da estrela pornô Ana Julia, isso não deve acontecer. A atriz de filmes eróticos sonha em conhecer o sertanejo e, quem sabe, até gravar cenas picantes com o cantor.

“Meu fetiche no Gusttavo é incontrolável. Não posso vê-lo que me alucina. Uma noite com ele é o que preciso pra ele não se esquecer nunca mais”, garante a modelo.

Ana Júlia é uma estrela do mundo pornô. Já atuou em mais de 40 filmes nacionais e outros tantos estrangeiros. No Xvideos, principal site de conteúdos deste segmento na internet, ela possui mais de 10 milhões de acessos.

Seu perfil no Onlyfans, onde compartilha vídeos e fotos para lá de sensuais, também tem grande engajamento. Ela também já foi capa de revistas masculinas e se considera bissexual.

Segundo a atriz, ela já se envolveu com vários jogadores de futebol, cantores, atores e políticos. Muitos deles casados.

“Se eu falasse aqui cada cara que eu já fiz programa vocês ficariam boquiabertos. Os fetiches desses artistas então, são inacreditáveis. Até onde vai a loucura da mente humana?”, questiona Ana Júlia, em tom de risada.

A musa do Xvideos tem 35 anos e começou a fazer filmes adultos aos 27. Entrou nessa vida por falta de condição financeira. Viu ali uma grande oportunidade de ganhar muito dinheiro.

Atualmente, sabe-se que não se paga muito para atrizes e atores pornôs, mas no aplicativo Onlyfans, sim, ela afirma ganhar muito dinheiro. “Faturo em torno de 30 a 40 mil reais com meus conteúdos. Não faço mais grana porque me falta tempo”, afirma.