No Dia dos Pais, bandidos fazem família refém, cozinham e servem almoço

A Polícia Civil está em busca de três homens que, no domingo (8), Dia dos Pais, cometeram um crime no mínimo inusitado: os bandidos fizeram um casal de idosos e uma amiga da família reféns, enquanto um terceiro assaltante, roubava o veículo da residência, outros dois permaneciam na casa e chegaram inclusive a produzir almoço no local.

O casal de idosos e a amiga se encontraram exatamente para o almoço em alusão ao Dia dos Pais, mas não imaginavam que teriam como convidados homens armados com uma escopeta e revólveres. Eles chegaram à residência em horário próximo do almoço e, embora fortemente armados, não foram violentos.

Disseram, em tom de ameaça, que se não reagissem, ninguém sairia ferido. Se apossaram dos telefones celulares da família e da visita, além da chave do veículo, do tipo KA. Um terceiro homem saiu dirigindo o veículo enquanto os outros permaneciam dentro de casa, mantendo as três vítimas como reféns. Depois de os próprios bandidos demonstrarem seus dotes de cozinheiros e servirem o almoço, banquetearam-se e fugiram, levando os pertences das vítimas.

De acordo coma polícia, o caso tem características de que o veículo pode ter sido levado para a fronteira, para ser negociado em Cobija, na Bolívia. É o que se depreende do fato de dois assaltantes terem permanecido na residência por mais de duas horas, que seria o tempo necessário em que o veículo era dirigido rumo à fronteira com a Bolívia. O casal e a visita que foram feitos reféns não tiveram seus nomes revelados.