Nota: ContilNet esclarece imagens de suposta aglomeração em balneário no Acre

Nota de retratação

O site ContilNet vem a público se retratar após a publicação de uma matéria com o título “Balneário Paraná desrespeita lockdown e lota durante todo o dia na Vila Acre”. Ao contrário do que foi noticiado, o fato não ocorreu durante a pandemia do novo coronavírus.

Há anos oferecendo lazer e segurança, o Baleneário Paraná, localizado em Rio Branco, mais especificamente no Ramal do Canil, atende sua clientela cumprindo todas as medidas de combate ao vírus, adotadas pelo Ministério da Saúde e pelo Governo do Estado.

Após divulgada a primeira matéria sobre o assunto, nossa reportagem entrevistou o salva-vidas que fez a publicação do evento que ocorreu no balneário, antes da pandemia. Matheus Espíndola, que era prestador de serviço do empreendimento, disse que as imagens se tratavam de um #TBT (abreviação da expressão em inglês “throwback thursday”, que quer dizer “regresso”), embora não tivesse usado a sigla e a data quando publicou os registros.

Reiteramos que o nosso compromisso, enquanto veículo de comunicação interessado na transmissão de informações com credibilidade e responsabilidade, é com a verdade, acima de tudo. Sendo assim, reconhecemos nosso erro e também pedimos desculpas aos nossos leitores e ao empresário Jairo Fontana pelo transtorno causado.