O Boticário entra em campo para homenagear os papais; veja tudo na coluna da Jackie!

O Boticário entrou em campo no Brasileirão, no domingo, para homenagear os maiores torcedores: os pais

Marca promoveu ação durante a partida clássica Corinthians x Flamengo para reforçar a importância do amor e da presença paterna na vida dos filhos

Neste Dia dos Pais, o Boticário promove a campanha #TodoAmorDePai, que traz a reflexão sobre o papel e a importância da presença paterna na vida de um filho. Para a marca, ser pai não é o colocar um filho no mundo, é colocar todo amor do mundo num filho, e para celebrar o movimento, o Boticário entrou em campo no dia 1º de agosto, na partida do Brasileirão, para convocar a maior torcida do Brasil e prestar uma homenagem aos maiores torcedores: os pais presentes. Durante o clássico Corinthians x Flamengo, que aconteceu no Neo Química Arena, como parte da série A do Brasileirão, a mensagem da marca tomou conta da arquibancada levantando a bandeira #TodoAmorDePai que vai homenagear todos os pais que se dedicam e colocam todo o seu amor nas relações.

Capitães dos times e pais presentes

Além da bandeira estendida, que ocupou o lugar das duas maiores torcidas do país, a marca levou a presença dos pais, literalmente, para o gramado estampando a camisa oficial dos dois times. No lugar dos nomes dos jogadores, cada um se apresentou em campo substituindo seu nome pelo do pai ou de quem cumpriu esse papel na sua vida, mais uma forma de homenagear quem sempre esteve presente. O goleiro Cássio, do Corinthians, entrou com o nome da mãe, Ciana. “Eu nunca conheci meu pai, mas tenho três mães: minha mãe biológica, minha avó e minha advogada que cuida da minha carreira. Também tenho um tio que supriu a necessidade de uma figura paterna. Hoje, como pai de Felipe (6) e Maria Luiza (3), procuro ser para eles o melhor pai do mundo”, conta Cássio.

Outro paizão é o Diego Ribas, atual capitão do Flamengo, pai de Davi (10), Matteo (7) e de Letícia, que nasceu há apenas duas semanas. “Poder celebrar este Dia dos Pais com os meus três filhos já é um presente. E poder homenagear meu pai é ainda mais especial, já que ele é minha grande inspiração. Um cara que, além de ser meu empresário também, sempre foi um grande amigo”, revela o jogador rubro-negro, que entrou em campo com o nome do pai, Djair, nas costas.

Convocar as duas maiores torcidas do país e ter dois paizões como porta-vozes é uma iniciativa importante para o Boticário, que escolheu não apenas celebrar o Dia dos Pais, mas reforçar a importância do amor e da presença na relação entre pais e filhos. A intenção é convidar a comunidade para engajar e que o movimento se estenda para todos os torcedores do país e do amor nas relações, criando assim a maior torcida a de todas: a dos pais presentes.

“É muito simbólico estender uma bandeira para reforçar algo tão necessário. Nós somos a marca que fala de amor, por isso, resgatar a força da paternidade presente é ainda mais importante e tem significado genuíno, que diz muito sobre a forma como a gente enxerga o verdadeiro papel de pai. Por isso, entramos em campo com a bandeira #TodoAmorDePai, um domingo antes da data, para reforçar e dar mais luz a esse tema, e convocaremos a maior torcida do país: a dos pais presentes”, conclui Cathyelle Barcellos Schroeder, diretora de Comunicação do Boticário.”

Time de celebridades fazem parte da torcida pelos pais presentes

Entre as celebridades que fizeram parte da torcida, acompanhando o jogo e homenageando os seus pais, estavam Michel Teló, Lázaro Ramos, Babu Santana, Rubinho Barrichello, Dudu Barrichello, Júnior Lima, Lívian Aragão e Ronald.

Famosos prestaram homenagem aos seus pais com os nomes deles nas camisas: o cantor sertanejo Michel Teló (Aldo); Babu Santana (Luiz Carlos) e Lívian Aragão (Renato Aragão)

O ator Lázaro Ramos homenageou o seu pai, Ivan; e o DJ Ronald vestiu a camisa do eterno craque Ronaldo Fenômeno

O músico Júnior Lima, ex Sandy & Júnior, homenageou o seu pai Durval (Xororó)

Rubinho Barrichello homenageou seu pai, também chamado Rubens. Seu filho Dudu Barrichelo, que também é piloto, o homenageou