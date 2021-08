Pacheco contraria Bolsonaro e rejeita pedido de impeachment contra Moraes

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), contrariou o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), e decidiu rejeitar o pedido de impeachment que o líder do Executivo brasileiro protocolou contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Entenda o caso

Na última sexta-feira (20), o presidente Jair Bolsonaro apresentou um pedido de impeachment contra Moraes ao Senado. O documento foi recebido pelo chefe de gabinete do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Um dia antes, auxiliares do presidente ainda tentaram convencê-lo a desistir da iniciativa , que provocou uma nova crise entre os Poderes.

Antes, no dia 14 de agosto, Bolsonaro já tinha afirmado que iria pedir uma ação contra os ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso . No entanto, no final das contas, só Moraes acabou sendo alvo do pedido do presidente .

Ainda no dia 14, em sua conta no Twitter, o presidente da República se manifestou afirmando que os magistrados “extrapolam os limites constitucionais”. “Na próxima semana, levarei ao Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), um pedido para que instaure um processo sobre ambos”, afirmou Bolsonaro, sem mencionar diretamente a prisão de seu aliado Roberto Jefferson , ocorrida no último dia 13.