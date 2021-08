Pai de jovem desaparecido recebe vídeo de filho decapitado

Pela gravação, o pai reconheceu o filho. O corpo de Ferreira, entretanto, ainda não foi localizado. A moto em que ele estava foi encontrada no córrego Curupy, próximo à estação de tratamento de esgoto da cidade, no último sábado (21/8). As buscas, agora, estão sendo realizadas na região da mata.

De acordo com o portal RDNews, o jovem foi visto pela última no sábado (21/8), no alojamento da empresa onde trabalhava.