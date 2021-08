Participante fala que é apaixonada por Thiaguinho e Taís Araújo diz: ‘Fernanda Souza’

O novo programa da Globo, “The Masked Siger”, estreou na noite dessa terça-feira (10) e já rendeu memes. Uma das participantes, que estava vestida de girassol, deu uma dica com o intuito de ajudar os jurados a adivinharem quem ela era. Com a referência, a atriz Taís Araújo cometeu uma gafe que fez a plateia e os outros jurados caírem na risada.

O girassol revelou a dica: “loucamente apaixonada pelo Thiaguinho”. Na mesma hora, Taís deu um salto da cadeira e gritou: Fernanda Sou… Ah não, Fernanda é ex-mulher do Thiaguinho, meu Deus”. Antes mesmo de terminar de falar, ela percebeu a gafe, voltando a sentar na cadeira, levando todos às gargalhadas. Internautas logo comentaram sobre o momento nas redes sociais.

Ela ainda disse: “Ai que vergonha, gente! Que vergonha!“. Ao perceber a saia justa, Ivete Sangalo, que apresenta a atração, logo brincou: “Que dica é essa, gente? Todo mundo é louco por Thiaguinho“, disse a baiana fazendo o jogo seguir. Simone e Eduardo Sterblich foram os jurados que mais curtiram o momento icônico e deram muitas gargalhadas.

“The Masked Singer” é um programa apresentado por Ivete Sangalo e busca descobrir quem são as celebridades por debaixo da máscara através de competições de canto. Os jurados, Taís Araújo, Simone, Eduardo Sterblich e Rodrigo Lombardi, devem tentar adivinhar quem são as pessoas por debaixo das lindas fantasias após cada apresentação.

As celebridades selecionadas são das mais diversas áreas de atuação,ou seja, podem ser cantores, atores, apresentadores, entre outros. A cada dia, o competidor que sobrar, terá sua identidade revelada. Na estreia, quem não conseguiu empolgar os jurados, foi o cantor veterano Sidney Magal, que cantou Sai da Minha Aba, do grupo Só Pra Contrariar.

Ao falar sobre a eliminação, o cantor disse chorando: “Eu tinha uma finalidade, que era enganar os jurados e a plateia. Esse foi o motivo maior da minha entrada no programa. Sou avô pela primeira vez de uma criança de um ano e cinco meses, a Madalena. Eu queria que ficasse essa imagem para ela”, revelou emocionado.

Thiaguinho e Fernanda Souza

Thiaguinho e Fernanda Souza foram casados entre 2015 e 2019. Um dos casais mais queridos do Brasil, os dois deixaram muitos incrédulos ao anunciar a separação antes mesmo da pandemia. Mesmo após a separação, os dois demonstram que uma bela amizade e o respeito, são mantidos e evidenciados.

No aniversário da atriz em 18 de junho deste ano, Thiaguinho usou as redes sociais para felicitar a ex-amada e ainda disse em um dos trechos da mensagem que ela seria a sua melhor amiga: “Sou muito grato por ter sua energia em minha vida! Que Deus abençoe demais seus caminhos e nossa união inabalável”, disse o pagodeiro no primeiro trecho da mensagem.

“Tudo de melhor! Porque você merece demais! Uma das melhores pessoas que conheço e tenho a honra de ter por perto! Conta comigo pra sempre, tá!

Felicidadeeees! Amo você, minha MELHOR AMIGA”, finalizou o artista. Toda vez em que Thiaguinho e Fernanda são questionados sobre a possibilidade de uma volta no relacionamento, eles logo desconversam.

A gafe de Taís Araújo chutando que o girassol era FERNANDA SOUZA após a dica “eu sou loucamente apaixonada pelo Thiaguinho” kkkkkkkkkkk o berro que eu dei pic.twitter.com/w7qd6iPlhW — Fernanda Varela (@nandavarela) August 11, 2021