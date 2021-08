Pedro Longo abre os trabalhos na Aleac comemorando rendimento na safra de grãos no AC que supera média nacional

O deputado Pedro Longo usou o seu discurso no pequeno expediente da sessão de abertura do 2º semestre dos trabalhos na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta terça-feira (3), para comemorar uma notícia importante sobre o aumento no rendimento na safra de grãos, cereais e leguminosas em todo o Estado, que deve superar a média nacional ainda em 2021.

O dado é do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no mês de julho. A estimativa é de 131,7 mil toneladas, em um avanço registrado pelo quarto mês consecutivo.

O líder do governo na Casa do Povo aproveitou para parabenizar os agricultores e produtores rurais, além de enaltecer o investimento do executivo acreano no agronegócio.

“Sinal de que a sociedade e os nossos produtores estão dando respostas a esse estímulo que o governador Gladson Cameli tem dado por meio do agronegócio. Essa é uma bandeira do governo e um caminho importante para o desenvolvimento do nosso Estado”, salientou.

Longo acrescentou que o Acre tem muito a crescer para se aproximar da realidade também positiva de outros Estados que investem nessa área e estão em destaque no cenário nacional.

“Temos muito a crescer. O Acre vem se destacando nessa produção, na geração de empregos, mesmo com toda dificuldade gerada por essa pandemia, e isso é um reconhecimento dos institutos de pesquisa e dos órgãos ligados ao comércio, como a Acisa, por exemplo”, finalizou.