Polícia Militar age rápido e prende assaltantes em estrada que liga Acre ao AM

Uma equipe policial do 9º Grupamento de Polícia Militar do Amazonas, sediado em Guajará (AM), recebeu uma denúncia via Linha Direta informando sobre um assalto na estrada do Gama realizado por dois homens armados que vestiam fardamento similar ao do Exército Brasileiro.

Imediatamente a equipe policial se deslocou para verificar a ocorrência e após coleta de informações junto a populares foi constatado que os assaltantes levaram uma moto BROS de cor verde, pertences pessoais e a importância de R$ 8.300,00 em espécie.

Com as informações das vítimas e algumas denúncias via Linha Direta a equipe policial chegou até o nacional F. O. S, 28 anos, morador de Guajará e de um comparsa menor de idade. Na abordagem os policiais encontraram parte do dinheiro das vítimas e o simulacro de arma utilizado no crime.

Depois de presos os acusados mostraram o local onde a motocicleta Bros, placa NXS 7570, foi abandonada, na Rodovia 195, que liga o Amazonas ao Acre. Os envolvidos foram apresentados na Delegacia de Polícia de Guajará para os procedimentos legais do flagrante.