Polícia Militar prende indivíduo com faca no Centro de Cruzeiro do Sul

A Polícia Militar, através do Grupo de Rondas Ostensivas e Tático Móvel -ROTAM do 6° Batalhão, prendeu na noite dessa quarta-feira (11) um indivíduo portando uma faca nas proximidades da igreja Nossa Senhora da Glória em Cruzeiro do Sul.

Durante o patrulhamento na Rua Desembargador Távora, a guarnição avistou dois homens em um local escuro onde realizaram a abordagem policial. Durante a busca pessoal, foi encontrado com um deles uma faca e, foi observado ainda, que esse suspeito estava trajando duas camisas de cores distintas e um capacete. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para atos legais.