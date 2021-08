Prefeitura cria grupo de trabalho para reorganizar uso do centro de Rio Branco por comerciantes

O prefeito Tião Bocalom criou nesta terça-feira (10), a partir de um decreto divulgado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), um grupo de trabalho para elaborar plano para a reorganização do uso do espaço público por comerciantes e vendedores ambulantes no Centro de Rio Branco.

A decisão implica as áreas do comércio popular, especialmente na Rua Benjamin Constant (Calçadão), Rua Quintino Bocaiúva, Rua Epaminondas Jácome e Rua Sergipe.

“Fica instituído o Grupo de Trabalho Institucional (GTI) com a missão precípua de atuar para a reorganização do espaço público urbano na região de comércio popular do Centro de Rio Branco”, diz o primeiro trecho do decreto.

A decisão considera que o grupo de trabalho se faz necessário enquanto não se conclui o processo licitatório para passar a administração do Centro Popular de Compras Aquiri Shopping à pessoa jurídica privada.

A relação entre a gestão de Bocalom e os comerciantes e vendedores ambulantes tem sido conflituosa desde que o executivo municipal decidiu remover alguns boxes localizados no Calçadão da Benjamin Costant.