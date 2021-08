Prefeitura lança programa “Volta ao novo” em preparação para retorno das aulas presenciais

A Secretaria Municipal de Educação (Semed), deu início, nesta quinta-feira (19), às atividades do programa “Volta ao Novo”, tendo em vista o retorno das aulas presenciais que está previsto para o dia 8 de setembro nas escolas de Cruzeiro do Sul. O objetivo é preparar psicologicamente os profissionais em educação para o novo momento na sala de aula depois de quase dois anos de pandemia.

No auditório do Centro Educacional (Cedup), a Semed reuniu os gestores escolares, o Conselho Municipal de Diretores, Conselho Municipal de Educação, representantes da Câmara Municipal, o secretário municipal de educação Amarizio Saraiva, o secretário municipal de articulação política José Maria e o prefeito em exercício, Henrique Afonso, para uma apresentação do programa.

“É um programa em parceria com o Instituto Airton Sena, a Undime, a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Educação que contribui para que as ações sejam readaptadas e fortalecidas com competências socioemocionais e as práticas pedagógicas”, explicou a coordenadora do programa, Jeane Freitas.

De acordo com a Semed, as atividades do programa serão voltadas para o controle emocional dos alunos, professores e de todo quadro de profissionais das unidades de ensino para o retorno às aulas.

“Estamos nos preparando para voltar as aulas e não pode ser de qualquer jeito. A pandemia ainda não passou e trouxe muitas sequelas físicas e socioemocionais que atingiram os profissionais em educação, pais, alunos. Muita gente teve perda significativa e muitas pessoas que contraíram Covid tiveram problemas emocionais como transtorno de ansiedade, depressão, síndrome de pânico e esse programa se insere nessa preparação para a gente voltar a essa nova normalidade”, afirmou o prefeito em exercício, Henrique Afonso.

