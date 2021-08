PSG aceita proposta do Real Madrid por Mbappé, e anúncio pode acontecer nesta sexta

Depois de recusar a primeira proposta, o Paris Saint-Germain topou negociar Mbappé com o Real Madrid. O valor oferecido pelo clube espanhol subiu para 180 milhões de euros (170 + 10 em variáveis) – cerca de 1,11 bilhão na atual cotação -, e o anúncio pode ser feito nesta sexta-feira.

As informações são do jornal espanhol Marca. A quantia é a mesma que foi acertada entre PSG e Monaco na primeira transferência da carreira do atacante – ainda faltam 35 milhões a serem pagos. Leonardo, diretor do clube da capital, havia dito que só liberaria o jogador caso suas condições fossem atendidas.

