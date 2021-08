Quer se livrar do vício das drogas? Participe do Narcóticos Anônimos no AC; confira os locais

Há um caminho no Acre para quem deseja superar o vício pelas drogas e continuar sua própria vida: a irmandade Narcóticos Anônimos.

A participação é aberta para todos os adictos a drogas serem membros, independente de uma droga em particular ou combinação de drogas usadas.

Narcóticos Anônimos surgiu a partir do Programa de Alcoólicos Anônimos no fim dos anos 1940, com as primeiras reuniões de NA emergindo na área de Los Angeles na Califórnia, EUA, no inícios dos anos 1950. O Programa de NA começou como uma pequena organização americana que cresceu até se tornar uma das maiores e mais antigas organizações internacionais deste tipo, presente em pelo menos 144 países.

No Acre, o grupo está presente em três municípios do Acre: Rio Branco, Sena Madureira e Senador Guiomard. Na capital, as reuniões acontecem às segundas (aberta à comunidade em geral), quartas e sextas, das 19h as 21h30, na Avenida Ceará, 718, Centro, anexo à Igreja Santíssima Trindade.

Em Sena Madureira, as reuniões acontecem todas as segundas-feira, das 19h as 20h30, na Igreja Nossa Senhora da Glória, localizada na Quintino Bocaiúva, Bosque.

No Quinari, os encontros são nas sextas-feira, das 19h as 21h, na Rua 3 de maio, nº 1498.

Não há restrições sociais, religiosas, econômicas, raciais, étnicas, nacionais, de gênero ou status social para tornar-se membro. Não há matrículas nem taxas para participar; a maioria dos membros contribui regularmente nas reuniões para ajudar a cobrir as despesas necessárias para o aluguel do espaço de reunião.

Narcóticos Anônimos não tem filiação com outras organizações, incluindo outros programas de doze passos, centros de tratamento ou instituições carcerárias. Como organização, NA não emprega conselheiros profissionais nem terapeutas e também não fornece instalações para moradia nem clínicas. Além disso, a Irmandade não oferece serviços de orientação vocacional, legal, financeira, psiquiátrica nem médica. NA tem apenas uma missão: oferecer um ambiente onde adictos podem ajudar uns aos outros a parar de usar drogas e encontrar uma nova maneira de viver.

A irmandade vai realizar em Porto Velho, nesta sexta-feira (12), uma reunião aberta de NA, quando será apresentado o programa, com a participação de diversas autoridades, a partir das 19h. Também será transmitida pelo Zoom, com o ID 5482055383 e a senha 000000.