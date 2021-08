Ratinho desce a lenha, afirma que irá nas manifestações no dia 07 de setembro e pede voto auditável

O apresentador Ratinho mostrou sua revolta no SBT. O comunicador informou que irá para as manifestações do dia 07 de setembro, que vem sendo organizada por apoiadores de Bolsonaro.

Dessa forma, o contratado de Silvio Santos pedirá pelo voto auditável, mesmo as urnas eletrônicas já serem auditáveis. Por isso, aliás, o voto impresso não passou no Congresso Nacional. No entanto, o famoso não quer saber e informou ao público que irá fazer a reivindicação.

“Eu vou pra rua pedir, no dia 7 de setembro, não para fazer protesto, porque não sou de fazer protesto, isso é coisa de louco, mas eu vou pedir pra que o voto seja auditável, porque nós estamos invertendo a ordem das coisas aqui no Brasil. Nós estamos valorizando o desonesto e deixando de valorizar quem trabalha. Eu tenho que saber em quem eu votei”, disse Ratinho.

“Não vou ter o recibo do meu voto? Eu sou contra aquela caixinha preta sem que ninguém saiba o resultado. Sou contra. Já disse isso várias vezes. Então vou na rua dia 7 de setembro protestar contra o voto não auditável”, concluiu Ratinho.

