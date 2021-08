RenovaBR: Acreano é aprovado na maior escola de formação política do Brasil

Após 7 meses de processo seletivo e mais de 12 mil inscritos de todo o Brasil, o advogado acreano, nascido em Rio Branco, Tácio Farias – Especialista em Direito Eleitoral, filho do consultor político, prof. Carlos Coêlho, foi aprovado na turma, 2021/2022 do @renovabr, a maior Escola de Formação Política do Brasil, sendo o único representante do Estado de Rondônia, onde mora atualmente.

O RenovaBR é uma Escola de Formação Política, mantida por cidadãos comuns que acreditam em uma democracia mais saudável, participativa e representativa. Atuar de forma independente em meio aos inúmeros atores, agendas e demandas da política é condição essencial ao nosso trabalho. Assim recebemos contribuições dos mais diversos setores e qualificamos futuras lideranças independentemente de suas origens, crenças e posicionamentos, destacou o advogado Tácio Farias.