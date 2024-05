Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo

Esse nosso pequeno convencimento, na qualidade de partículas do Universo que somos, de que nossa felicidade, o que quer que ela signifique, esteja vinculada à destruição de tudo que represente o obstáculo dela, é o mesmo convencimento que anima os donos do mundo, os quais, armados e excitados com a possibilidade de usar as armas, não pensam que seja necessário se absterem de explodir tudo em busca de satisfação.

Nós, que somos pequenas pessoas, de pequeno poder, não representamos perigo, a não ser para as pessoas com que nos relacionamos, e olha lá, porque pequenos que somos só fazemos coisas pequenas.

No mundo dos donos do poder as pessoas deveriam ser grandes, à altura de suas posições, mas infelizmente há pessoas pequenas no lugar de donos do mundo, usando grande poder para fazer coisas mesquinhas.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)