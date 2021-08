Rodada do Campeonato Acreano tem duas goleadas e Rio Branco e Vasco sobem na tabela

A oitava rodada do Campeonato Acreano teve duas sonoras goleadas. As partidas, realizadas na Arena da Floresta no último sábado (28) somaram 12 gols.

O primeiro jogo, entre Vasco-AC e Andirá, terminou com o placar de 5 a 0 para o Vasco. Os gols foram marcados por Alemão, Balica, Gabriel, Brener e Sid. Com a vitória, o Vasco chegou a 10 pontos e assumiu a 5ª posição da tabela.

Já a segunda partida foi entre Rio Branco e Plácido de Castro, que terminou com um massecre do Estrelão por 6 a 1. Os gols do RBFC foram marcados por Leandro Bahia, Cacique, Mamute, Ceará, Wanderson e Rafa. O gol do Plácido foi marcado por Sacolinha. Com a vitória, o Estrelão foi para a 4° colocação, com 11 pontos.