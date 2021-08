Sebrae/AC promove Rodada de Negócios 2021; programa ajuda empresários em busca de fornecedores

A Rodada de Negócios promovida pelo Sebrae no Acre, acontece presencialmente, nesta sexta-feira (20), na sede da instituição. O encontro, que aproxima os pequenos negócios e as grandes empresas, irá ajudar o empresário que busca ampliar seu leque de fornecedores de produtos e serviços.

Mais de 20 empresários do segmento de Agronegócio do estado irão participar da rodada, em busca de potencializar as ações de mercado, por meio do contato direto com grandes empresas e redes, realização rápida de negócios, aumento no volume de vendas e muito mais.

O encontro ainda aproxima a empresa de potenciais compradores, além de promover parcerias por meio do networking. Além disso, o empresário pode escolher com quais empresas prefere negociar, o que torna o encontro objetivo e amplia as possibilidades de fechamento de negócios.

Esta é a primeira edição da Rodada de Negócios a ser realizada na região do Baixo Acre e Purus. Outras duas edições já aconteceram na regional do Juruá, e em 2020 o volume de negociações girou em torno de mais de R$ 700 mil.