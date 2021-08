Segurança da Feira Central de Campo Grande é esfaqueado e rapaz confessa: ‘Enfiei a faca no peito dele’

Segundo informações do boletim de ocorrência, o segurança, de 21 anos, foi esfaqueado quando abordava o suspeito, o qual estava aparentemente alcoolizado e agressivo.

Outros trabalhadores conseguiram deter o suspeito, a Polícia Militar (PM) foi chamada e algemou o rapaz. Enquanto estava no compartimento de presos da viatura, ele reclamou de dores nos pulsos por causa das algemas.

Quando um dos policiais se aproximou para afrouxar as algemas, o suspeito “totalmente descontrolado”, passou a ofender e dar chutes. Já na delegacia de polícia, o rapaz chutou a porta da ante cela, ameaçou matar os policiais e comer seus corações. F

De acordo com o registro policial, o rapaz justificou o esfaqueamento dizendo que “foi por causa de um tapa na cara que o segurança me deu, e apontou a pistola na minha cara mandando eu deitar, momento que enfiei a faca no peito dele”.