Senadora Mailza já enviou R$ 30 milhões em emendas para a prefeitura de Rio Branco

Neste final de semana, a senadora Mailza Gomes se reuniu com o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, para apresentar um relatório de suas emendas parlamentares enviadas à capital acreana: mais de R$ 30 milhões de reais já estão garantidos para a prefeitura do município.

“Nosso mandato é assim: feito para ajudar pessoas e temos conseguido com envio de recursos. Os recursos já estão empenhados, e em breve, executados. Tenho trabalhado em parceria com o prefeito Bocalom com a certeza de garantir que os rio-branquenses tenham uma melhor qualidade de vida, com mais segurança, conforto e saúde para toda a população”, disse a senadora.

Durante o encontro, a senadora anunciou que desse valor, R$ 8 milhões são para asfalto e pavimentação de ruas, R$ 8 milhões para construção da Casa de Acolhimento para Produtores Rurais que vem para a cidade fazer tratamento de saúde e R$ 2 milhões para construção de três Centros de Convivência do Idoso.

Atendendo pedido do Bocalom, Mailza garantiu também 12 milhões para reforma, ampliação e construção de quadras cobertas nas escolas municipais, e construção da Casa da Mulher Brasileira – espaço de acolhimento de mulheres em situação de violência que será administrado pela prefeitura, além de recursos para o Saerb e ampliação do Terminal Urbano.

Desse valor, já foram pagos R$ 2 milhões para combate ao Covid e custeio via PAB para melhorias dos serviços de Atenção Básica de Saúde.

Bocalom agradeceu. “É sempre uma grande alegria receber nossa senadora do Acre, Mailza Gomes. Agradeço por sua luta e por seu carinho com Rio Branco, sempre buscando recursos para melhorar a vida da nossa gente! Vamos juntos trabalhando todos os dias por nossa população”, escreveu o prefeito em suas redes sociais.

Fotos: Assessoria