Sérgio Reis vira alvo da Polícia Federal após ameaçar a democracia; saiba mais

Sérgio Reis está com um problemão para ser resolvido! Depois de convocar uma passeata para acionar o exército e ter um áudio vazado com planejamento de afastar ministros do STF, o cantor sertanejo se tornou alvo da Polícia Federal na manhã desta sexta-feira(20).

Ao todo, foram expedidos 13 mandatos, autorizados pelo ministro Alexandre Moraes. O deputado federal Otoni de Paula (PSC) é investigado na mesma operação.