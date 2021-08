Sesacre estuda fazer mutirão de vacinação contra Covid em escolas para retorno das aulas presenciais

Conforme divulgado pelo ContilNet na segunda-feira (2), o Estado começa a se preparar para o retorno das aulas presenciais em setembro. Um comitê de retorno ao ensino presencial foi estabelecido após uma reunião ocorrida na segunda-feira e contará com a participação das vigilâncias Epidemiológica e Sanitária e o Centro de Operações de Emergência, além de representantes da SEE e Sesacre.

A secretária Socorro Neri pediu à Sesacre o adiantamento da imunização completa (as duas doses) para todos os profissionais da educação e também a liberação da vacina contra Covid-19 para os adolescentes acima de 12 anos. “Aproveitamos para solicitar junto a secretária da Sesacre, Paula Mariano, o adiantamento da vacinação dos profissionais da educação e também a possibilidade do adiantamento da vacina para os adolescentes, visto que o Ministério da Saúde já deu o aval”, afirmou

A resposta ao pedido da gestora foi dado com a possibilidade de realização de mutirões de vacinação nas escolas para a segunda dose dos profissionais de educação, segundo a secretária Paula Mariano.

“São ações diretas, que podemos fazer em parceria com a Educação, para incentivar que todos os profissionais sejam completamente imunizados antes do retorno às aulas presenciais. Além disso, poderemos tratar com os municípios a disposição dos testes rápidos para as escolas, a fim de identificar uma possível infecção previamente, evitando, assim, que outras pessoas sejam contaminadas”.

Retorno presencial

Se os casos de Covid-19 continuarem em queda como vem acontecido no último mês, as atividades presenciais serão retomadas de forma gradual nas escolas públicas do Acre no dia 8 de setembro, quando inicia-se o segundo semestre letivo de 2021.

As aulas serão de forma híbrida e com rodízio de estudantes em atividade presencial e online. Inicialmente há duas possibilidades de retorno do ensino híbrido. A primeira é as turmas retornarem com 50% dos alunos por turma, semanalmente. A outra parte da turma estudaria remotamente. A segunda é que apenas as séries de transição, 5º , 9º e 3º ano do ensino médio retornem ao ensino presencial.